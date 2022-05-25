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Фонд Ріната Ахметова передав для переселенців у Києві ще одну партію гуманітарної допомоги

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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25 травня, 12:36
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Набори з продуктами першої необхідності доставлені до територіального центру соціального обслуговування Голосіївського району
Відправлено чергову партію гуманітарної допомоги для переселенців
Відправлено чергову партію гуманітарної допомоги для переселенців / Фото: Колаж: Сьогодні

Через повномасштабну війну мільйони переселенців були змушені покинути власні домівки у пошуках більш безпечного місця. Багатьом доводиться починати своє життя з нуля.

Для переселенців, які знайшли прихисток у Києві, Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги. Цього разу набори з продуктами першої необхідності були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Голосіївського району столиці. До складу продуктових наборів увійшли:

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  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд вже направив до Києва майже 44 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Більше 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта –бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

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