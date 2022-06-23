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Ще одна партія продуктів від Фонду Ріната Ахметова: де отримати у Києві

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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23 червня, 11:59
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До столиці надійшли ще понад 2 тисячі продуктових наборів для переселенців
У Голосіївський район доставлено гуманітарну допомогу для переселенців
У Голосіївський район доставлено гуманітарну допомогу для переселенців / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова в черговий раз передав до столиці партію гуманітарної допомоги. Це понад 2 тисячі продуктових наборів, які були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Голосіївського району.

До їхнього складу увійшли:

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  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже передав у місто Київ понад 67 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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