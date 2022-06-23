Еще одна партия продуктов от Фонда Рината Ахметова: где получить в Киеве

В столицу поступило еще более 2 тысяч продуктовых наборов для переселенцев

В Голосеевский район доставлена гуманитарная помощь для переселенцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова в очередной раз передал столице партию гуманитарной помощи. Это более 2 тысяч продуктовых наборов, которые были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Голосеевского района.

В их состав вошли:

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макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже передал в Киев более 67 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".