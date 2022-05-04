Ще 1,4 тисячі продуктових наборів: кияни отримали чергову гуманітарну допомогу

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва та переселенців з гарячих точок Київської області.
Понад 1,4 тисячі продуктових наборів були доставлені до Центру соціального обслуговування Печерського району столиці. До складу наборів входять продукти першої необхідності:
- згущене молоко;
- борошно;
- макарони;
- цукор;
- пшенична крупа;
- консервоване тушковане м'ясо.
Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 36 тисяч продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, з них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.