Ще 1,4 тисячі продуктових наборів: кияни отримали чергову гуманітарну допомогу

Кияни отримали ще 1,4 тисячі продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова

Українці отримують допомогу під час війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва та переселенців з гарячих точок Київської області.

Понад 1,4 тисячі продуктових наборів були доставлені до Центру соціального обслуговування Печерського району столиці. До складу наборів входять продукти першої необхідності:

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згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м'ясо.

Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 36 тисяч продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, з них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.