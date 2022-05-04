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Ще 1,4 тисячі продуктових наборів: кияни отримали чергову гуманітарну допомогу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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4 травня, 11:51
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Кияни отримали ще 1,4 тисячі продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова
Українці отримують допомогу під час війни
Українці отримують допомогу під час війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва та переселенців з гарячих точок Київської області.

Понад 1,4 тисячі продуктових наборів були доставлені до Центру соціального обслуговування Печерського району столиці. До складу наборів входять продукти першої необхідності:

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  • згущене молоко;
  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м'ясо.

Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 36 тисяч продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, з них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.

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