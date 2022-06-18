Бронежилети і каски: бійцям Дніпропетровщини передали чергову допомогу

Передала допомогу компанія Метінвест Ахметова і Новинського

Плити для жилетів виготовили на підприємствах Метінвесту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чергову партію захисту отримали військовослужбовці з Дніпропетровської області: їм доправили 450 касок і стільки ж бронежилетів, з них 100 – з системою розвантаження.

Передала засоби захисту компанія Метінвест Ахметова і Новинського.

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"На ці бронежилети можна вішати будь-що для розвантаження – що душа забажає. Каски також зручні, покриття комфортне. Це кевлар, який захистить від уламків. Я впевнений, що ця броня збереже чиєсь життя на фронті", – каже військовослужбовець Збройних сил України Сергій Фішбейн.

Плити для жилетів виготовили на підприємствах Метінвесту. Результати відстрілів показали, що калібр 5,45 та 7,62 їх не пробиває. У компанії ж кажуть: захисникам України допомагатимуть до самої перемоги.

"Ми патріоти своєї країни і хочемо жити у вільній Україні. Для того, щоб це було реальністю, щоб ми вигнали ворога з нашої території, ми будемо робити все необхідне", – запевнив генеральний директор комбінату Запоріжсталь Олександр Мироненко.

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Раніше компанія Метінвест передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення. Наприкінці травня Група направила військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше – надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.