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Більшість українців знають про допомогу Ахметова населенню та армії – соцопитування

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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2 червня, 17:38
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Бізнесмен передав для потреб ЗСУ, ТрО та для допомоги населенню, яке постраждало від війни, понад 2,4 млрд грн
Від початку війни гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона людей
Від початку війни гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість опитаних українців знають, що підприємства бізнесмена Ріната Ахметова та його благодійний фонд допомагають цивільному населенню та Збройним силам під час війни.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного компанією Info Sapiens.

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Про допомогу, яку надає Фонд Ріната Ахметова, знає 65% українців, свідчать дані дослідження. Про діяльність фонду "Повернися живим" – 55%, про роботу Червоного хреста – 54%.

Згідно з опитуванням, 70% з тих, хто вважає пріоритетною допомогу цивільному населенню, відзначили діяльність Фонду Ріната Ахметова. А серед тих опитаних, які пріоритетною допомогою вважають підтримку армії, 62% вказали на фонд "Повернись живим".

Крім того, про Фонд Ріната Ахметова найчастіше знають, що він допомагає з продуктами харчування, а про Червоний Хрест – що вони допомагають під час евакуації.

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З початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова вже передав мешканцям України понад 600 тисяч одиниць медикаментів, 60 тисяч гемоконтейнерів та 185 тисяч продуктових наборів.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона людей. Понад 1 мільйон з них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Спасіння життів". За 16 років роботи Фонд допоміг вижити 8 мільйонам людей.

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Вибір дослідження становить 1528 респондентів. Максимально допустима похибка – 2,5%. Опитування проводилося 2-8 травня.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни бізнесмен Рінат Ахметов, згідно з повідомленням прес-служби SCM, передав для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надання допомоги населенню, яке постраждало від війни, понад 2,4 млрд грн.

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