"Чекаємо на перемогу": як підтримують переселенців, які евакуювалися до Києва

Переселенці з Херсона розповіли свою історію / Фото: Колаж: Сьогодні

До початку повномасштабної війни сім’я Лавриненко мешкала в Херсоні. Як і більшість українців, рано-вранці 24 лютого Олександра та його дружину розбудили гучні вибухи.

Вирватися з окупації родині вдалося не одразу. З першого дня уздовж усіх шляхів, що вели з міста, розтягнулися ворожі блокпости.

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"Найжахливіше, що я пам’ятаю, як буджу свою дитину зі словами: "Вставай, почалася війна", – згадує жінка.

Виїхати з Херсона родині переселенців допомогли спільноти в соціальних мережах, у яких користувачі публікували інформацію щодо актуальних маршрутів виїзду з міста. Одного дня, зібравши найцінніші речі, вони наважился виїхати.

"Дорога була складною та небезпечною, адже ми виїжджали на свій страх і ризик. Вдруге, мабуть, я би не зміг наважитися", – зізнається Олександр.

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Наразі сім’я мешкає в Києві. Як переселенці вони отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова в управлінні соціального захисту населення Оболонського району.

Через тривалість війни та збільшення потреби людей у гуманітарній допомозі, Рінат Ахметов вирішив удвічі збільшити кількість продуктових наборів, які буде передано мешканцям України. Тож усього буде передано 400 тисяч наборів із харчовими продуктами.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Більше 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".