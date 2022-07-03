"Ждем победы": как поддерживают эвакуированных в Киев переселенцев

Переселенцы из Херсона рассказали свою историю / Фото: Коллаж: Сегодня

До начала полномасштабной войны семья Лавриненко проживала в Херсоне. Как и большинство украинцев, ранним утром 24 февраля Александра и его жену разбудили громкие взрывы.

Вырваться из оккупации семье удалось не сразу. С первого дня вдоль всех путей, ведущих из города, растянулись вражеские блокпосты.

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"Самое ужасное, что я помню, как буджу своего ребенка со словами: "Вставай, началась война", – вспоминает женщина.

Выехать из Херсона семье переселенцев помогли сообщества в социальных сетях, где пользователи публиковали информацию об актуальных маршрутах выезда из города. Однажды, собрав самые ценные вещи, они решились уехать.

"Дорога была сложной и опасной, ведь мы выезжали на свой страх и риск. Второй раз, пожалуй, я бы не смог решиться", – признается Александр.

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Сейчас семья проживает в Киеве. Как переселенцы, они получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова в управлении социальной защиты населения Оболонского района.

Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Так что всего будет передано 400 тысяч наборов с пищевыми продуктами.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".