Обираємо найкращий геймерський монітор: на що звернути увагу

Монітор Samsung Odyssey Neo G9 / Фото: Колаж: Сьогодні

Не обов'язково бути професійним кіберспортсменом. Навіть якщо ви граєте в ігри вечорами для розслаблення – це можна робити з комфортом.

Монітор – це предмет, на який ви будете дивитися більшу частину часу, так що це і турбота про власний зір – чим якісніша техніка, тим менше страждатимуть ваші очі.

Навіть найбільш наворочена відеокарта не зможе розкрити весь свій потенціал, якщо виводитиме зображення на старенький монітор, який годиться хіба що для офісних завдань.

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ІГРОВИЙ МОНІТОР ВІД ЗВИЧАЙНОГО

Хороший геймерський монітор повинен відповідати декільком головним критеріям: мати високу роздільну здатність та частоту оновлення, мінімальний час відгуку, якісну картинку.

А якщо в ньому використовуються ще й новітні технології – гра на такому моніторі стане справжнім задоволенням та дозволить отримати перевагу над суперниками.

Всі плюси якісного геймерського монітора розглянемо на прикладі новинки від Samsung Odyssey Neo G9.

ДІАГОНАЛЬ І ДОЗВІЛ ЕКРАНУ

Монітор вражає своїм зовнішнім виглядом! Samsung Odyssey Neo G9 має величезний вигнутий екран з рекордним радіусом кривизни 1000R діагоналлю 49 дюймів із співвідношенням сторін 32:9 та роздільною здатністю 5120×1440 точок. Неймовірні показники!

Що це означає

Odyssey Neo G9 є першим у світі ігровим монітором з роздільною здатністю Dual Quad High Definition та світлодіодним підсвічуванням Quantum Mini LED. А за рахунок вигнутого екрана, що відповідає вигину кришталика людського ока, гравець повністю занурюється у віртуальний світ.

За рахунок високого співвідношення сторін монітор може робити те, що іншим не під силу. Функції PIP (картинка в картинці) та PBP (картинка поруч із картинкою) дозволяють підключати до монітора одночасно два різні пристрої. Фактично, ви отримуєте два монітори з QHD дозволом .

На одну частину екрана можна вивести зображення зі свого ПК, а на другу – картинку з ігрової консолі чи ноутбука. Ось такий бонус!

І навіть не потрібно лізти в налаштування. Автоматичне розпізнавання джерела сигналу (Auto Source Switch+) самостійно визначить нові підключені пристрої та правильно відобразить сигнал на екрані.

МАТРИЦЯ, ЯРКІСТЬ І КОНТРАСТНІСТЬ

Екран Odyssey Neo G9 має матрицю VA (vertical alignment) та підтримує технології Quantum Mini LED, Quantum Matrix, Quantum HDR 2000, Quantum Dot.

Головні характеристики:

2048 зон локального затемнення

12-бітна глибина передачі чорного

Максимальна яскравість 2000 кд/м²

Контрастність 1000000:1

Що це означає

Вдаватися до подробиць кожної з технологій немає сенсу. Зазначимо тільки, що система світлодіодного підсвічування Quantum Mini LED у наш час все частіше застосовується у телевізорах, але серед моніторів – це вперше.

Разом всі ці технології дозволяють видавати монітору соковиту картинку з неймовірною деталізацією, помітну навіть у найтемніших і найяскравіших сценах.

А в іграх з підтримкою технології трасування променів – виявляти ворогів за їхніми відображеннями та тінями.

Також важливим фактом є найвища максимальна яскравість. Завдяки цьому картинка на моніторі залишиться читабельною навіть у сонячні дні.

ЧАСТОТА ОНОВЛЕННЯ ЕКРАНУ

Odyssey Neo G9 підтримує частоту оновлення екрана 240 Гц та сумісний з технологіями динамічної частоти оновлення G-Sync та FreeSync Premium Pro.

Що це означає

Частота оновлення екрана відповідає за кількість змін зображення за секунду. Чим вищий цей показник, тим плавнішою у вас буде картинка.

Стандартні монітори початкового рівня мають частоту оновлення 60 Гц, більшість геймерських – 144 Гц, а Odyssey Neo G9 цей параметр становить 240 Гц!

Різниця в частоті оновлення екрана чудово продемонстрована в цьому відео:

А технології G-Sync і FreeSync Premium Pro дозволяють динамічно підлаштовувати частоту оновлення зображення, щоб уникнути посмикування, лагів або спотворення зображення у динамічних і складних ігрових сценах.

G-Sync є фірмовою розробкою NVIDIA, а FreeSync підтримується відеокартами AMD, тому проблем із сумісністю з вашою відеокартою не буде.

ЧАС ВІДГУКУ І ЗАТРИМКА ВХОДУ

Час відгуку в Odyssey Neo G9 становить лише 1 мс (MPRT), а затримка входу – 2 мс.

Що це означає

Час відгуку показує, скільки часу потрібно монітору, щоб змінити кадр, а затримка входу (вхідний лаг) – час від відправки інформації комп'ютером до реакції на екрані. Чим ці показники менші, тим швидша реакція монітора.

Іншими словами, реакція монітора настільки швидка, що будь-яка дія на екрані починається без найменшої затримки що дає гравцям перевагу над суперниками.

ДИЗАЙН І ПРАКТИЧНІСТЬ

Не можна не відзначити зовнішній вигляд монітора. Odyssey Neo G9 вирізняється білою глянсовою обробкою корпусу, ультратонкими рамками та футуристичним внутрішнім підсвічуванням з 52 можливими кольорами та п'ятьма світловими ефектами.

За багатобарвний режим відповідає фірмова технологія CoreSync, що дозволить ще більше зануритися в гру.

А завдяки кронштейну, кут нахилу монітора можна підлаштувати під свої потреби. Дуже зручна функція з огляду на габарити монітора.

Також монітор оснащений різними портами: два порти HDMI 2.1, один порт DP 1.4, два порти USB 3.0 та роз'єм для навушників 3,5 мм.