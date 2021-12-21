Выбираем лучший геймерский монитор: на что обратить внимание

Монитор Samsung Odyssey Neo G9 / Фото: Коллаж: Сегодня

Не обязательно быть профессиональным киберспортсменом. Даже если вы играете в игры по вечерам после работы для расслабления – это можно делать с комфортом.

Монитор – это предмет, на который вы будете смотреть большую часть времени, так что это и забота о собственном зрении – чем качественнее техника, тем меньше будут страдать ваши глаза.

Даже самая навороченная видеокарта не сможет раскрыть весь свой потенциал, если будет выводить изображение на старенький монитор, который годится разве что для офисных задач.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ИГРОВОЙ МОНИТОР ОТ ОБЫЧНОГО

Хороший геймерский монитор должен соответствовать нескольким основным критериям: иметь высокое разрешение и частоту обновления, минимальное время отклика, качественную картинку.

А если в нем используются еще и новейшие технологии – игра на таком мониторе станет настоящим удовольствием и позволит получить преимущество над соперниками.

Все плюсы высококачественного геймерского монитора рассмотрим на примере новинки от Samsung Odyssey Neo G9.

ДИАГОНАЛЬ И РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА

Монитор впечатляет своим внешним видом! Samsung Odyssey Neo G9 имеет огромный изогнутый экран с рекордным радиусом кривизны 1000R диагональю в 49 дюймов с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5120×1440 точек. Невероятные показатели!

Что это значит

Odyssey Neo G9 является первым в мире игровым монитором с разрешением Dual Quad High Definition и светодиодной подсветкой Quantum Mini LED. А за счет изогнутого экрана, соответствующему изгибу хрусталика человеческого глаза, игрок полностью погружается в виртуальный мир.

За счет высокого соотношения сторон монитор может делать то, что другим не под силу. Функции PIP (картинка в картинке) и PBP (картинка рядом с картинкой) позволяют подключать к монитору одновременно два разных устройства. Практически, вы получаете два монитора с QHD разрешением.

На одну часть экрана можно вывести изображения со своего ПК, а на вторую – картинку с игровой консоли или ноутбука. Вот такой бонус!

И даже не нужно лезть в настройки. Автоматическое распознавание источника сигнала (Auto Source Switch+) самостоятельно определит новые подключенные устройства и правильно отобразит сигнал на экране.

МАТРИЦА, ЯРКОСТЬ И КОНТРАСТНОСТЬ

Экран Odyssey Neo G9 имеет матрицу VA (vertical alignment) и поддерживает технологии Quantum Mini LED, Quantum Matrix, Quantum HDR 2000, Quantum Dot.

Основные характеристики:

2048 зон локального затемнения

12-битная глубина передачи черного

Максимальная яркость 2000 кд/м²

Контрастность 1000000:1

Что это значит

Вдаваться в подробности каждой из технологий нет смысла. Отметим только, что система светодиодной подсветки Quantum Mini LED в наши время все чаще применяется в телевизорах, но среди мониторов – это впервые.

В совокупности все эти технологии позволяют монитору выдавать сочную картинку с невероятной детализацией, различимой даже в самых темных и ярких сценах.

А в играх с поддержкой технологии трассировки лучей – обнаруживать врагов по их отражениям и теням.

Также немаловажным фактом является высокая максимальная яркость. Благодаря этому картинка на мониторе останется читабельной даже в самые солнечные дни.

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ЭКРАНА

Odyssey Neo G9 поддерживает частоту обновления экрана до 240 Гц и совместим с технологиями динамической частоты обновления G-Sync и FreeSync Premium Pro.

Что это значит

Частота обновления экрана отвечает за количество изменений изображения в секунду – чем выше этот показатель, тем плавнее у вас будет картинка.

Стандартные мониторы начального уровня имеют частоту обновления 60 Гц, большинство геймерских – 144 Гц, а у Odyssey Neo G9 этот параметр составляет 240 Гц!

Разница в частоте обновления экрана отлично продемонстрирована в этом видео:

А технологии G-Sync и FreeSync Premium Pro позволяют динамично подстраивать частоту обновления изображения во избежание подергивания, лагов или искажения изображения в динамичных и сложных игровых сценах.

G-Sync является фирменной разработкой NVIDIA, а FreeSync поддерживается видеокартами AMD, так что проблем с совместимостью с вашей видеокартой не будет.

ВРЕМЯ ОТКЛИКА И ЗАДЕРЖКА ВХОДА

Время отклика у Odyssey Neo G9 составляет всего 1 мс (MPRT), а задержка входа – 2 мс.

Что это значит

Время отклика показывает, сколько времени понадобиться монитору, чтобы сменить кадр, а задержка входа (входной лаг) – время от отправки информации компьютером до реакции на экране. Чем эти показатели меньше, тем быстрее реакция монитора.

Другими словами, реакция монитора настолько быстрая, что любое действие на экране начинается без малейшей задержки, что дает игрокам преимущество над соперниками.

ДИЗАЙН И ПРАКТИЧНОСТЬ

Нельзя не отметить внешний вид монитора. Odyssey Neo G9 выделяется белой глянцевой отделкой корпуса, ультратонкими рамками и футуристической внутренней подсветкой с 52 возможными цветами и пятью световыми эффектами.

За многоцветный режим отвечает фирменная технология CoreSync, что позволит еще больше погрузиться в игру.

А благодаря кронштейну угол наклона монитора можно подстроить под свои нужды. Очень удобная функция, учитывая габариты монитора.

Также монитор оснащен различными портами: два порта HDMI 2.1, один порт DP 1.4, два порта USB 3.0 и разъем для наушников 3,5 мм.