Митні органи Туреччини затримали російське судно зі вкраденим українським зерном: почато слідство

Росія на офіційному рівні краде українське зерно з окупованих українських територій / Фото: Колаж: Сьогодні

Митні органи Туреччини затримали російське судно зі вкраденим українським зерном. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Укрінформ.

"У нас є повна співпраця (з турецькою стороною – ред.). Судно зараз стоїть перед входом до порту, воно затримане митними органами Туреччини", – підкреслив Боднар і додав, що подальшу долю корабля вирішуватиме у понеділок група турецьких слідчих.

Реклама

Боднар висловив сподівання, що "судно арештують, майно конфіскують і притягнуть до відповідальності усіх причетних до цієї оборудки".

За його словами, буде проведений спеціальний аналіз цього зерна, яке вивозиться з території України – з тим, щоб взагалі припинити його постачання з території окупованого Криму.

Як відомо, Росія на офіційному рівні краде українське зерно та металопродукцію з окупованих українських територій. Так, згідно з даними "Миротворець SeaKrime", наразі спостерігаються вісім кораблів, які доставляють зерно з окупованих Росією портів безпосередньо до турецьких портів.

Реклама

Також мародери крадуть українську металопродукцію: корабель РМ3, навантажений металом з заводів "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча у Маріуполі, зробив вже три рейси до Ростову, поставляючи туди крадене. У свою чергу компанія "Метнівест" звернулася до Офісу генерального прокурора з проханням порушити карну справу по факту грабунку, а також звернулася до міжнародних партнерів та операторів морських портів, у тому числі турецьких, з проханням не купувати крадену продукцію, а відразу повідомляти компанію. Вірогідно, зараз Росія продовжить вивід металу, однак не буде говорити про це публічно через можливі санкції та ризик затримки суден.

Як заявила директор з правового забезпечення компанії Світлана Романова, викрадення української продукції Росією є воєнним злочином, за який передбачене покарання за нормами Міжнародного кримінального суду.