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Крадучи український метал, Росія вчиняє міжнародний військовий злочин – Метінвест

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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1 липня, 16:49
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Крадіжка української сталі Росією – це злочин, який карається на рівні міжнародного права – Романова
За вивезення РФ українського металу з порту Маріуполя передбачена відповідальність за міжнародним законодавством
За вивезення РФ українського металу з порту Маріуполя передбачена відповідальність за міжнародним законодавством / Фото: Колаж: Сьогодні

Вивозячи український метал із маріупольського порту, Росія вчиняє військовий злочин, за який передбачено покарання міжнародним судом, і про це знають усі країни світу. Про це розповіла директор із правового забезпечення групи "Метінвест" Світлана Романова в ефірі Freedom.

Вона запевнила: компанія робить все можливе, щоб змусити Росію відповісти за це злодійство. Так, власники вкраденого металу – заводи "Азовсталь", ММКМ та "Запоріжсталь" – вже подали низку заяв про кримінальні злочини, ці справи вже зареєстровані і їм дається хід.

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"Ми збираємо доказову базу, готуємося до відстеження шляхів прямування цього металу. Ми точно знаємо, що перше відвантаження було здійснено на РМ3 – підсанкційному судні ростовської компанії, яка раніше здійснювала рейси з Криму. Далі було ще два рейси. Також ми працюємо над тим, щоб отримати доказову базу у вигляді супутникових знімків, відстежуємо пересування комерційних суден за спеціальними програмами в акваторії Азовського моря, працюємо з юристами, зокрема за кордоном. Ми повідомили всіх наших клієнтів про те, що їм, можливо, інші люди пропонуватимуть вкрадену сталь. Ми також намагаємося працювати з міжнародними асоціаціями для того, щоб поставити блоки на розповсюдження та продаж цієї сталі можливим покупцям в Азії та Африці та ЄС", – перерахувала Романова.

За її словами, всі у світі розуміють, що дії Росії – це крадіжка, за яку передбачена відповідальність за міжнародним законодавством.

"Всі знають, що це однозначно злодійство. Подібні дії класифікуються як військовий злочин згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Там однозначно вказано: будь-яке посягання на майно, будь-яка крадіжка, будь-яке руйнування в рамках військових дій, яке не обумовлене військовою необхідністю, є військовим злочином. Зараз відбувається не просто банальна крадіжка – відбувається військовий злочин, який кримінально карається на рівні міжнародного права. Відповідно це розуміють весь світ і наші клієнти", – резюмувала Романова.

Вона висловила сподівання, що Туреччина як країна, яка контролює виходи із Чорного моря, допомагатиме Україні в протидії вчиненню цих злочинів.

Як відомо, Росія вивезла з України вже три кораблі металу, виробленого на маріупольських підприємствах "Азовсталь" та ММКМ. Крадіжкою цієї продукції РФ хвалилася на федеральних каналах. Також Росія вже вкрала українського зерна на суму понад 600 мільйонів доларів.

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