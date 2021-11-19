Врятувати життя при тяжкій течії COVID-19 – як українські лікарі застосовують схему "Волноріз"

Спасти життя при тяжкій течії COVID-19 допоможе схема «Волнорез» / Фото: Колаж: Сьогодні
Кашель, температура, потім покращення – і ковід накриває новою хвилею , яка для людини без щеплення, людей похилого віку або людей з хронічними хворобами може закінчитися реанімацією.
Цитокіновий шторм, як зазначає Ольга Голубовська , професор, лікар медичних наук, це імунна та аутоімунна, іноді неадекватно сильна відповідь організму на збудника хвороби. І цією ситуацією складно керувати.
Препарати з L-аргініном допомагають підтримати енергетичний баланс клітин, – каже Ольга Голубовська, ці ж препарати вже пробують застосовувати при постковидних розладах.
І якщо вдається своєчасно почати застосовувати такі препарати, то можна врятувати життя . Тому за перших симптомів хвороби важливо звертатися до лікаря, а не займатися самолікуванням!