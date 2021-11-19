Спасти жизнь при тяжелом течении COVID-19 – как украинские врачи применяют схему "Волнорез"

Спасти жизнь при тяжелом течении COVID-19 поможет схема «Волнорез» / Фото: Коллаж: Сегодня
Кашель, температура, затем улучшение – и ковид накрывает новой волной, которая для человека без прививки, пожилых или людей с хроническими болезнями может закончиться реанимацией.
Цитокиновый шторм, как отмечает Ольга Голубовская, профессор, доктор медицинских наук, это иммунный и аутоимунный, иногда неадекватно сильный ответ организма на возбудителя болезни. И этой ситуацией сложно управлять.
Препараты с L-аргинином помогают поддержать энергетический баланс клеток,- говорит Ольга Голубовская, эти же препараты уже пробуют применять при пост-ковидных расстройствах.
И, если удается своевременно начать применять такие препараты, то можно спасти жизнь. Поэтому при первых симптомах болезни важно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением!