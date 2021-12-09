Як провести ревізію та створити сучасний базовий гардероб – розповідає телеведуча Даша Савіна

Головні правила осіннього гардеробу 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" разом із OLX запускають проєкт Style Files. Відомі телеведучі розкажуть про свої секрети стилю, правила створення базового гардеробу, діловий етикет, стійку моду, як орієнтуватися в трендах сезону і що купувати дітям. Перша героїня – Даша Савіна.

Існує стереотип, що базовий гардероб – це максимально універсальні речі, які пасують усім без винятку та доречні у будь-якій ситуації. Але ця стандартна формула, яка припускає наявність 10 базових речей, безнадійно застаріла. Ми попросили телеведучу програми "Великий футбол", журналістку телеканалу "Футбол", Insta-блогерку та стильну дівчину Дашу Савіну розповісти про свої fashion-правила та те, як скласти сучасний, модний базовий гардероб.

Телеведуча програми "Великий футбол" Даша Савіна / Фото: instagram.com/savinadasha/

Я справжній шопоголік. Коли ми познайомилися з чоловіком, я одразу вирішила повідомити йому про свій великий мінус. Це звучало так:

У мене дуже багато плюсів, але є один великий мінус. Я обожнюю шопінг, мій гардероб завжди заповнений, а іноді навіть переповнений.

На що він тоді відповів:

Ну, думаю, що з таким мінусом я можу впоратися.

У нашій новій квартирі ми спеціально зробили кілька гардеробів. Їх виявилося замало. У чоловіка одне відділення для його речей, у мене двадцять одне.

Цікаво, але щоразу, коли я відкриваю свій гардероб, я, як справжня дівчина, вважаю, що мені нічого надіти. Але незабаром швиденько щось знаходжу, оскільки що я дуже люблю поєднувати речі одне з одним.

Правила ревізії гардеробу

Гардероб – як живий організм, із роками тільки зростає. У цій каші з випадкових покупок можна знайти будь-що: це я знімала стрес шопінгом, ось тут були мої експерименти зі стилем, тут приміряла тренди.

Телеведуча програми "Великий футбол" Даша Савіна / Фото: instagram.com/savinadasha/

У такі моменти, коли я усвідомлюю, що створила ілюзію, для якої доречна знаменита фраза: "шафа повна, а одягти нічого", приймаю рішення про переформатування гардеробу.

За роки у мене склалися певні правила, якими керуюсь при перегляді гардеробу. Хочу ними поділитися:

Якщо одяг малий, варто його прибрати та купити вбрання за розміром.

Вилучити речі, які не одягали понад рік.

Позбутися застарілого одягу, який справді не відповідає трендам.

Не варто забивати шафу речами, які більше не тішать.

Усвідомлене споживання

При формуванні гардеробу потрібно не забувати про свідомість і продумати, раптом щось із вашого гардеробу підійде комусь іншому. Таким чином, ви робите розумний вибір на користь екології, свідомого споживання і просто добру справу.

Особисто я віддаю свої речі тим людям, які дійсно їх потребують, до дитячих будинків, наприклад, або продаю за мінімальну ціну. Усі зароблені кошти передаю на благодійність.

Розумно розпорядитися своїми речами та швидко продати їх можна на перевірених платформах.

Базовий гардероб

Для того, щоб створити базовий гардероб, треба небагато – зрозуміти, які речі є саме для вас універсальними. У моєму випадку в сезон підготовки до зими – це базові гольфи, в'язані светри, сукні, пальта, шкіряна куртка, джинси, біла сорочка, брючні костюми, боді, черевики, кросівки.

Телеведуча програми "Великий футбол" Даша Савіна / Фото: instagram.com/savinadasha/

Телеведуча програми "Великий футбол" Даша Савіна / Фото: instagram.com/savinadasha/

Ще важливими для мене аксесуари. Я дуже люблю доповнювати кожен образ різними прикрасами, та й загалом міксувати одяг.

Тренди зима-весна 2022

На мій погляд, 2022 року будуть у моді мініспідниці класичного крою, які можна носити з оверсайз піджаками та ботфортами чи черевиками. Один із найефектніших трендів – це сексуальні вирізи та розрізи. Теплі сукні, спідниці, бавовняні сорочки з таким елементом завжди витончено підкреслять фігуру.

Телеведуча програми "Великий футбол" Даша Савіна / Фото: instagram.com/savinadasha/

Що стосується верхнього одягу, куртки я ношу рідко, а незмінним пріоритетом, навіть для зимового сезону, у мене залишаються класичні пальта усіляких відтінків. У мене є пальта, мабуть, усіх кольорів веселки.

Телеведуча програми "Великий футбол" Даша Савіна / Фото: instagram.com/savinadasha/

З кожним новим сезоном дизайнери пропонують носити речі із сітки та прозорих тканин. Це можуть бути туніки, топи, гольфи та навіть сукні. У тренді лишається і атлас. У моєму гардеробі, наприклад, дуже багато атласних суконь, що особливо актуально для створення новорічних образів.

Телеведуча програми "Великий футбол" Даша Савіна / Фото: instagram.com/savinadasha/

Повертається в моду і стиль 1960-х – штани та джинси кльош. Актуальними залишаються оверсайз спортивні костюми, всілякі ремені, баски, ланцюги.

Телеведуча програми "Великий футбол" Даша Савіна / Фото: instagram.com/savinadasha/

Онлайн-шопінг

Я часто купую одяг онлайн. У онлайн-шопінгу є величезні плюси. Насамперед це зручність користування, швидкість здійснення покупки і, найважливіше, величезний асортимент. Приємний бонус – найвигідніші ціни.

Телеведуча програми "Великий футбол" Даша Савіна / Фото: instagram.com/savinadasha/

Багато хто боїться прогадати з розміром, замовляючи речі в інтернеті, але маю маленьку хитрість – я користуюся послугами ательє. річ у тім, що я дуже мініатюрна, тому завжди беру найменший розмір. Якщо ж речі виявляються великі, їх завжди можна ушити. Так одяг можна зробити ще краще, адже тоді він сидітиме ідеально.

Як повторити образ ведучої – лайфхаки редакції

Надихатись образами зірок у Instagram стало для багатьох повсякденною рутиною. Найчастіше ми думаємо, що для створення такого гардеробу потрібні величезні кошти та персональні помічники. На щастя, це міф.

Підібрати стильні повсякденні речі або повторити луки за доступною ціною можна кожному на платформі OLX. До речі, одяг може бути, як новий, так і вживаний. Тільки перед стартом сезону сейлів, 286 тисяч користувачів шукали на OLX куртки, 171 тисяча – пуховики, 217 тисяч – черевики та 150 тисяч – кросівки.

На платформі можна придбати все, що завгодно, від білизни до верхнього одягу. Зручний рубрикатор допоможе вибрати необхідну річ, і всього за кілька кліків ви здійсните угоду. Плюс до всього – прийнятність та вигідність цін.

З послугою OLX Доставка гроші покупця захищені, доки він не отримає товар у відділенні пошти. Навіть якщо товар не підійшов, від нього можна просто відмовитися. Усі кошти будуть автоматично повернені вам на картку.

До речі, приємний бонус до сезонного шопінгу – до кінця 2021 року доставка через Укрпошту та Justin абсолютно безкоштовна при купівлі товару з доставкою OLX Україна.

Онлайн-шопінг став зручним та розумним рішенням у нашому світі, коли до постійної нестачі часу додалися і побоювання за своє здоров'я та близьких.