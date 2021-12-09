Как провести ревизию и создать современный базовый гардероб – рассказывает телеведущая Даша Савина

Главные правила осеннего гардероба 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" вместе с OLX запускают проект Style Files. Известные телеведущие расскажут о своих секретах стиля, правилах создания базового гардероба, деловом этикете, устойчивой моде, как ориентироваться в трендах сезона и что покупать детям. Первая героиня – Даша Савина.

Существует стереотип, что базовый гардероб – это максимально универсальные вещи, которые идут всем без исключения и уместны в любой ситуации. Но эта стандартная формула, которая предполагает наличие 10 базовых вещей, безнадежно устарела. Мы попросили телеведущую программы "Великий футбол", журналистку телеканала "Футбол", Insta-блогершу и стильную девушку Дашу Савину рассказать о своих fashion-правилах и том, как составить современный, модный базовый гардероб.

Телеведущая программы "Великий футбол" Даша Савина / Фото: instagram.com/savinadasha/

Я настоящий шопоголик. Когда мы познакомились с мужем, я сразу решила сообщить ему о своём большом минусе. Это звучало так:

У меня очень много плюсов, но и есть один большой минус. Я обожаю шоппинг, мой гардероб всегда заполнен, а иногда даже переполнен.

На что он мне тогда ответил:

Ну, думаю, что с таким минусом я в состоянии справиться.

В нашей новой квартире мы специально сделали несколько гардеробных. Их оказалось недостаточно. У мужа одно отделение для его вещей, у меня же двадцать одно.

Интересно, но каждый раз, когда я открываю свой гардероб, я, как истинная девушка, считаю, что мне нечего надеть. Но в скором времени быстренько что-нибудь нахожу, так как я очень люблю сочетать вещи друг с другом.

Правила ревизии гардероба

Гардероб – как живой организм, с годами только растёт. В этой каше из случайных покупок можно найти что угодно: это я снимала стресс шопингом, вот здесь были мои эксперименты со стилем, тут примеряла тренды.

Телеведущая программы "Великий футбол" Даша Савина / Фото: instagram.com/savinadasha/

В такие моменты, когда я осознаю, что создала иллюзию, для которой уместна знаменитая фраза: "шкаф полный, а надеть нечего", принимаю решение о переформатировании гардероба.

За годы у меня сложились определенные правила, которыми руководствуюсь при пересмотре гардероба. Хочу ими поделиться:

Если одежда мала, стоит ее убрать и купить наряды по размеру.

Изъять вещи, которые не надевали больше года.

Избавиться от устаревшей одежды, которая действительно не соответствуют трендам.

Не стоит забивать шкаф вещами, которые больше не радуют.

Осознанное потребление

При формировании гардероба нужно не забывать об осознанности и продумать, вдруг что-то из вашего гардероба подойдет кому-то другому. Таким образом вы делаете разумный выбор в пользу экологии, сознательного потребления и просто доброе дело.

Лично я отдаю свои вещи тем людям, которые действительно в них нуждаются, в детские дома, например, либо продаю за минимальную цену. Все заработанные средства передаю на благотворительность.

Разумно распорядиться своими вещами и быстро продать их можно на проверенных платформах.

Базовый гардероб

Для того, чтобы создать базовый гардероб, нужна всего малость – понять, какие вещи являются именно для вас универсальными. В моем случае в сезон подготовки к зиме, – это базовые гольфы, вязаные свитера, платья, пальто, кожаная куртка, джинсы, белая рубашка, брючные костюмы, боди, ботинки, кроссовки.

Телеведущая программы "Великий футбол" Даша Савина / Фото: instagram.com/savinadasha/

Телеведущая программы "Великий футбол" Даша Савина / Фото: instagram.com/savinadasha/

Еще важными для меня являются аксессуары. Я очень люблю дополнять каждый образ разными украшениями, да и в целом миксовать одежду.

Тренды зима-весна 2022

На мой взгляд, в 2022 году будут в моде мини-юбки классического кроя, которые можно носить с оверсайз пиджаками и ботфортами или ботинками. Один из самых эффектных трендов – это сексуальные вырезы и разрезы. Теплые платья, юбки, хлопковые клетчатые рубашки с таким элементом всегда изящно подчеркнут фигуру.

Телеведущая программы "Великий футбол" Даша Савина / Фото: instagram.com/savinadasha/

Что касается верхней одежды, куртки я ношу редко, а неизменным приоритетом, даже для зимнего сезона, у меня остаются классические пальто всевозможных оттенков. У меня есть пальто, пожалуй, всех цветов радуги.

Телеведущая программы "Великий футбол" Даша Савина / Фото: instagram.com/savinadasha/

С каждым новым сезоном дизайнеры предлагают носить вещи из сетки и прозрачных тканей. Это могут быть туники, топы, гольфы и даже платья. В тренде остается и атлас. В моем гардеробе, например, очень много атласных платьев, что особо актуально для создания новогодних образов.

Телеведущая программы "Великий футбол" Даша Савина / Фото: instagram.com/savinadasha/

Возвращается в моду и стиль 1960-х – брюки и джинсы клеш. Актуальными остаются оверсайз спортивные костюмы, всевозможные ремни, баски, цепи.

Телеведущая программы "Великий футбол" Даша Савина / Фото: instagram.com/savinadasha/

Онлайн-шопинг

Я часто покупаю одежду онлайн. У онлайн-шопинга есть огромные плюсы. В первую очередь это удобство пользования, скорость осуществления покупки и, самое важное, огромнейший ассортимент. Приятный бонус – выгодные цены.

Телеведущая программы "Великий футбол" Даша Савина / Фото: instagram.com/savinadasha/

Многие боятся прогадать с размером, заказывая вещи в интернете, но у меня есть маленькая хитрость – я пользуюсь услугами ателье. Все дело в том, что я очень миниатюрная, поэтому всегда беру самый маленький размер. Если же вещи оказываются велики, их всегда можно ушить. Так одежду можно сделать еще лучше, ведь тогда она будет сидеть идеально.

Как повторить образ ведущей – лайфхаки редакции

Вдохновляться образами звезд в Instagram стало для многих повседневной рутиной. Зачастую мы думаем, что для создания такого гардероба нужны огромные средства и персональные ассистенты. К счастью, это миф.

Подобрать стильные повседневные вещи или повторить луки ведущих по доступной цене каждому можно на платформе OLX. К слову, одежда может быть, как новая, так и б/у. Только перед стартом сезона сейлов 286 тысяч пользователей искали на OLX куртки, 171 тысяча – пуховики, 217 тысяч – ботинки и 150 тысяч – кроссовки.

На платформе можно купить все что угодно, от белья до верхней одежды. Удобный рубрикатор поможет выбрать необходимую вещь, и всего за несколько кликов вы осуществите сделку. Плюс ко всему – приемлемость и выгодность цен.

С услугой OLX Доставка деньги покупателя защищены, пока он не получит товар в отделении почты. Даже в том случае, если товар не подошел, от него можно просто отказаться. Все средства будут автоматически возвращены вам на карту.

Кстати, приятный бонус к сезонному шопингу – до конца 2021 года доставка через Укрпочту и Justin совершенно бесплатна при покупке товара с OLX Доставка.

Онлайн-шопинг стал удобным и разумным решением в нашем мире, когда к постоянной нехватке времени добавились и опасения за свое здоровье и близких.