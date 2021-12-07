ТОП-3 найпрозоріших компаній України: ПУМБ піднявся у рейтингу

ПУМБ посів другу позицію у рейтингу / Фото: прес-служба

Банк ПУМБ другий рік поспіль потрапив до ТОП-3 Індексу прозорості українських компаній. Цього року він зайняв 2-у позицію, а минулого року банк був на 3-й позиції.

Індекс прозорості презентував центр "Розвиток КСВ" у партнерстві з Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ) за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

У ТОП-3 найбільш прозорих компаній потрапили:

ПрАТ "ПФ Україна" (Водафон);

АТ "Перший Український Міжнародний Банк" (ПУМБ);

Група ДТЕК.

"Для нас друга позиція у рейтингу прозорості – велика гордість і висока відповідальність. Ми відкриті та завжди готові до діалогу з клієнтами, партнерами, суспільством, адже це запорука довіри", – заявив голова правління ПУМБ Сергій Черненко.

За його словами, банку вдається за допомогою сайту та соцмереж тримати в курсі останніх подій, що відбуваються в житті банку, усіх зацікавлених осіб.

"Для клієнтів це можливість отримати достовірну інформацію про продукти та послуги банку, вивчити надійність фінансової установи. Для партнерів – можливість прийняти рішення про співпрацю. Для місцевої спільноти – оцінити можливість спільних ініціатив. Ця нагорода – визнання для всієї нашої команди, яка змінює бізнес, своє життя і життя суспільства на краще", – сказав Черненко.

Індекс оцінює публічну інформацію за 2020 рік відповідно до ESG-критерій (соціальні, екологічні та управлінські фактори в роботі компаній) на сайтах українських компаній, що увійшли до 50 найбільших платників податків та компаній, які добровільно приєдналися до оцінювання.

Усього було проаналізовано 56 сайтів компаній та оцінено результати діяльності у таких сферах: корпоративне управління, права людини, трудові відносини, навколишнє середовище, відносини зі споживачами, чесні операційні практики, робота з місцевими спільнотами, звітність компанії (у тому числі звіт про управління та нефінансові) звіти), навігація сайту та його доступність.

"Драйверами, які підштовхують українські компанії до ширшого впровадження у своїй діяльності ESG-критеріїв, є нові тренди у корпоративному світі в ЄС та сприйняття компаній молодим поколінням, для якого високі екологічні та соціальні стандарти корпоративного управління є головними під час вибору місця роботи", – зазначила голова правління Центру "Розвиток КСВ" Марина Саприкіна.

За її словами, на ці стандарти також дедалі більше орієнтуються клієнти та партнери компаній, а рівень прозорості українських компаній поступово зростає.

"Так, середній рівень розкриття інформації компаній України за показниками ESG становить у соціальних аспектах 26,4%, в екологічних – 36,6%, у корпоративному управлінні – 27,7%", – сказала Саприкіна.

У свою чергу голова правління Професійної асоціації корпоративного управління Олександр Окунєв пояснив, що ESG-критерії не так є модою в корпоративному управлінні, скільки мають серйозний сенс для інвесторів.

"Якщо раніше гарною компанією для інвестицій вважалася та, яка має найбільший дохід, то сьогодні та, яка краще управляється, тобто має стійкий шлях розвитку і є найбільш надійною. Тому сьогодні така увага приділяється прозорості управління, що виявляється у високих екологічних та соціальних стандартах діяльності компаній", – сказав він.

Зазначимо, що середній рівень розкриття інформації компаній України за показниками ESG становить 32%, а компаній із ТОП-10 – понад 60%.

Раніше ми повідомляли, що ПУМБ підписав Пакт заради молоді – 2025 року. Банк об'єднав зусилля з іншими компаніями, державою та освітніми організаціями для створення програм зі стажування та робочих місць для старту роботи молодих людей. Документ також націлений на сприяння підписантами у працевлаштуванні випускників вишів та наданні менторської підтримки для студентів.