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Продукти від Фонду Ріната Ахметова у Києві: де отримати

Сергій Пономаренко
9 червня, 13:10
До столиці приїхала нова партія продуктів для переселенців

Передано чергову партію гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб забезпечити переселенців першочерговими потребами, Фонд Ріната Ахметова передав ще одну партію гуманітарної допомоги до Києва. Вона надійшла до терцентру соціального обслуговування Голосіївського району.

До складу наборів увійшли:

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  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом Фонд уже направив до Києва понад 56 тисяч наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч мешканців України.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона українців. Більше ніж 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою
Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".