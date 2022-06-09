Продукты от Фонда Рината Ахметова в Киеве: где получить

Передана очередная партия гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц / Фото: Коллаж: Сегодня
Чтобы обеспечить переселенцев первоочередными потребностями, Фонд Рината Ахметова передал еще одну партию гуманитарной помощи в Киев. Она поступила в терцентр социального обслуживания Голосеевского района.
В состав наборов вошли:
- макаронные изделия;
- сгущенное молоко;
- мука;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
Всего Фонд уже направил в Киев более 56 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек.
Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью
Фонда, остальные – бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".