Продукты от Фонда Рината Ахметова в Киеве: где получить

Передана очередная партия гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы обеспечить переселенцев первоочередными потребностями, Фонд Рината Ахметова передал еще одну партию гуманитарной помощи в Киев. Она поступила в терцентр социального обслуживания Голосеевского района.

В состав наборов вошли:

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макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего Фонд уже направил в Киев более 56 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью

Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".