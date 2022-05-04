Приймають бійців і цивільних: українським госпіталям передали ліків на 50 млн грн

Бізнес підтримує українські лікарні медикаментами / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Компанія SCM Ріната Ахметова вірить у перемогу України над Росією та намагається її наблизити. Для цього підтримує переселенців, захисників та медзаклади.

Як розповів генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, на медикаменти для українських лікарень компанія виділила понад 50 млн грн. Загалом на допомогу ЗСУ та громадянам Рінат Ахметов передав понад 72 млн доларів.

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"Сьогодні передали Запорізькому військовому госпіталю допомогу на 2,5 млн грн. Отримуємо інформацію від лікарів про те, що їм необхідно, збираємо все – замовляємо у Європі, або купуємо в Україні, – доставляємо ліки в наші гуманітарні хаби, де їх сортують і розподіляють по лікарнях", – пояснив Мироненко.

Допомога переселенцям

За словами директора "Запоріжсталі", компанія Метінвест допомагає людям, які виїжджають із Маріуполя та інших міст, де тривають активні бойові дії. Для них розгорнули центри компанії у:

Запоріжжі;

Кам’янському;

Кривому Розі.

"У центрах працюють психологи, які надають першу допомогу людям, котрі перебувають у шоковому стані. Я зустрічав чимало таких людей, їх дуже тяжко привести до тями, на це потрібно дуже багато часу", – поділився Мироненко.

Гуманітарний фронт

Третій фронт допомоги – це гуманітарні хаби, які діють на всіх підприємствах Метінвест. Там збирають і розповсюджують гуманітарну допомогу – товари першої необхідності, продукти, ліки.

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У містах присутності компанії розгорнули понад 6000 місць для тимчасових переселенців із гарячих точок. У центрах підтримки людям надають харчування й усе необхідне.

Окрім цього, спільно з компанією ДТЕК та у координації з Фондом Ріната Ахметова, Метінвест створив Гуманітарний штаб "Рятуємо життя", який вже закупив майже 3 тис. тонн харчових продуктів для українців.

Раніше ми писали, що бізнес передасть українській армії 20 тис. турнікетів, які допоможуть зупинити кров та врятувати життя. За два місяці війни понад 28 тис. людей отримали допомогу від гуманітарного проєкту "Рятуємо життя".