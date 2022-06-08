Допомога від Фонду Ріната Ахметова: де можна отримати у Запоріжжі

Переселенці отримали продуктові набори / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще на початку весни "Зелений центр Метінвест" у Запоріжжі став чи не найбільшим хабом допомоги вимушеним переселенцям зі сходу України. Уже понад два місяці Фонд Ріната Ахметова надає цим людям гуманітарну та психологічну допомогу.

Днями Фонд відправив до центру черговий вантаж із понад 600 продуктовими наборами. До їхнього складу увійшли:

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макаронні вироби;

борошно;

цукор;

тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

Загалом для внутрішньо переміщених осіб у Запоріжжі Фонд уже передав понад 19 тисяч продуктових наборів. Усього такі набори отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона українців. Більш ніж 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".