Помощь от Фонда Рината Ахметова: где можно получить в Запорожье

Переселенцы получили продуктовые наборы / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще в начале весны "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье стал едва ли не самым большим хабом помощи вынужденным переселенцам с востока Украины. Уже больше двух месяцев Фонд Рината Ахметова оказывает этим людям гуманитарную и психологическую помощь.

На днях Фонд отправил в центр очередной груз с более чем 600 продуктовыми наборами. В их состав вошли:

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макаронные изделия;

мука;

сахар;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

В целом для внутренне перемещенных лиц в Запорожье Фонд уже передал более 19 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы получат 200 000 украинцев.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".