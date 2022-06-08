Помощь от Фонда Рината Ахметова: где можно получить в Запорожье

Переселенцы получили продуктовые наборы / Фото: Коллаж: Сегодня
Еще в начале весны "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье стал едва ли не самым большим хабом помощи вынужденным переселенцам с востока Украины. Уже больше двух месяцев Фонд Рината Ахметова оказывает этим людям гуманитарную и психологическую помощь.
На днях Фонд отправил в центр очередной груз с более чем 600 продуктовыми наборами. В их состав вошли:
- макаронные изделия;
- мука;
- сахар;
- тушеное мясо;
- паштет;
- печенье.
В целом для внутренне перемещенных лиц в Запорожье Фонд уже передал более 19 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы получат 200 000 украинцев.
Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".