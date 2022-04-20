Допомогли вже 500 українцям: як працює Центр реабілітації та реінтеграції від "Метінвеста"

Як працює Центр реабілітації та реінтеграції / Фото: Фонд Ріната Ахметова

За 6 днів свого існування Центр реабілітації та реінтеграції компанії "Метінвест", відкритий у Запоріжжі, допоміг уже сотням українців. Беручи до уваги велику кількість людей, які потребують допомоги, такі центри будуть відкриті і в інших містах України.

Про це розповіла координатор центру Ксенія Сухова.

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"За 6 днів майже 400 людей звернулися до Центру по допомогу з працевлаштування, 100 людей — по медичну допомогу, понад 50 — по психологічну консультацію. Зважаючи на велику кількість людей, які потребують допомоги, ми розглядаємо можливість відкриття таких центрів в інших містах України, а також розширення переліку послуг та допомоги, яку ми можемо надавати людям", – розповіла вона.

За словами Сухової, допомогу в центрі надають не тільки співробітникам компанії, а й усім українцям, які опинилися у скрутних життєвих умовах через війну з Росією.

"Компанія "Метінвест" дуже хоче допомогти людям пережити горе, яке нас спіткало. Російська Федерація багатьом українцям зруйнувала ціле життя — люди залишилися без домівок, без роботи, без рідних та близьких. Тому мета цього центру – допомогти людям пережити трагедію, адаптуватися та інтегруватися в нове життя", – пояснює Сухова.

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За її словами, у центрі працюють і з дітьми — тут їм надають кваліфіковану психологічну допомогу та проводять групову арттерапію. Можна залишити дитину на певний час, який необхідний батькам, наприклад, щоб оформити потрібні документи або ознайомитися з вакансіями.

"Люди можуть за допомогою центру знайти роботу — тут надають вакансії не тільки на підприємствах "Метінвесту", а й в інших компаніях. Інколи здійснюється перенавчання людей — для того, щоб вони могли працевлаштуватися і почати нове життя", – розповіла Сухова.

Як відомо, компанія "Метінвест" облаштувала в містах своєї присутності понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців з гарячих точок. Людям надають одяг, гаряче харчування, товари найпершої потреби.

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Також "Метінвест" спільно з ДТЕК та в координації з Фондом Ріната Ахметова створили гуманітарний проект "Рятуємо життя" – закуплено вже 100 вагонів харчових продуктів. Всі вони будуть роздані українцям, які потребують допомоги.

"Сьогодні" також писали, як Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" рятують українців, і розповідали про онлайн-музей "Голоса мирних".