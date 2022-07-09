Підтримка для переселенців: яку гумдопомогу отримують українці у Києві

До Києва прибула гуманітарка від Фонду Ріната Ахметова / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

З самого ранку в районних управліннях соціального захисту населення столиці вишукуються у чергу сотні переселенців. Багато з них в одним момент втратили буквально все, що наживали впродовж багатьох років. Наразі вони як ніколи потребують додаткової підтримки та піклування.

Для того, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам на першому етапі життя у новому місті, Фонд Ріната Ахметова передав до Києва ще одну партію гуманітарної допомоги. Цього разу тисячу наборів із продуктами першої необхідності отримають мешканці Дарницького району.

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До складу наборів увійшли:

макаронні вироби;

згущене молоко;

борошно;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом Фонд уже передав до Києва понад 72 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

"Сьогодні" раніше вже розповідали, що бізнесмен Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації через її військову агресію проти України та збитки бізнесу. Також ми писали, як Рінат Ахметов та його бізнес допомагають українській армії наближати перемогу у війні проти РФ.