Поддержка для переселенцев: какую гумпомощь получают украинцы в Киеве

В Киев прибыла гуманитарка от Фонда Рината Ахметова / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

С самого утра в районных управлениях социальной защиты населения столицы выстраиваются в очередь сотни переселенцев. Многие в один момент потеряли буквально все, что наживали на протяжении многих лет. В настоящее время они как никогда нуждаются в дополнительной поддержке и попечительстве.

Чтобы помочь внутренне перемещенным людям на первом этапе жизни в новом городе, Фонд Рината Ахметова передал в Киев еще одну партию гуманитарной помощи. На этот раз тысячу наборов с продуктами первой необходимости получат жители Дарницкого района.

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В состав наборов вошли:

макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего Фонд уже передал в Киев более 72 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

"Сегодня" ранее уже рассказывали, что бизнесмен Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации из-за его военной агрессии против Украины и ущерба бизнесу. Также мы писали, как Ринат Ахметов и его бизнес помогают украинской армии. приближать победу в войне против РФ.