"Окупанти казали – нам вас не шкода": Ірина Білик поділилася історією мешканки Маріуполя

Ірина Білик продовжує збирати історії українців, що пережили жахи війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Амбасадор Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, народна артистка, співачка, композиторка та поетеса Ірина Білик поділилася історією Ірини Клисичко з Маріуполя.

Жінка провела кілька страшних тижнів у місті, а потім жила під російською окупацією.

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"Зранку 24 лютого, дізнавшись з новин, що обстрілюють Київ, Дніпро, Харків, жінка відвезла доньку до своїх батьків за місто. А сама повернулася у Маріуполь", – розповідає Ірина Білик.

Зв’язок з рідними обірвався, і коли через довгий час вперше прийшла смс, це був подарунок долі – живі! Ще більшим щастям було, коли прорвався дзвінок. Ірина плакала, почувши рідні голоси. Вона згадує, як у Маріуполі люди ховалися у квартирах, у підвалах, жили вдесятьох в одній кімнаті...

Ірині вдалося вирватися з міста. Коли дісталася своїх, трохи полегшало. У перший же день в крамниці купила хліб! Ще теплий, білий батон. Бігла полем додому, розривала цей батон... Він замінив будь-які найбажаніші ласощі.

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А потім почалося життя в окупації. Люди, які прийшли на українську землю, встановлювали свої порядки. Приходили додому, шукали ознаки воєнних, українські символи. Коли Ірина пояснювала їм, що вона тут через знищене житло у Маріуполі, відповідали: "Ну й що? Нам вас не шкода".

Зараз Ірина у Запоріжжі, на українській території. Вона мріє повернутися додому. Жінка розуміє, що місто вже ніколи не буде таким, як раніше. Але вірить: ми відбудуємо його – і Маріуполь стане ще кращим, ніж був. Її повну історію ви знайдете за посиланням.

Історія Ірини стала частиною архіву Музею "Голоси Мирних". Це найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які постраждали від війни. Архів Музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст. Амбасадор Музею Ірина Білик закликає усіх ділитися своїми історіями – для того, щоби вони були почуті та не перетворилися на суху статистику.

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