"Оккупанты говорили – нам вас не жалко": Ирина Билык поделилась историей жительницы Мариуполя

Ирина Билык продолжает собирать истории украинцев, переживших ужасы войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Амбасадор Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, народная артистка, певица, композитор и поэтесса Ирина Билык поделилась историей Ирины Клисичко из Мариуполя.

Женщина провела несколько ужасных недель в городе, а потом жила под российской оккупацией.

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"Утром 24 февраля, узнав из обстреливающих Киев, Днепр, Харьков, женщина отвезла дочь к своим родителям за город. А сама вернулась в Мариуполь", – рассказывает Ирина Билык.

Связь с родными оборвалась, и когда спустя долгое время впервые пришла смс, это был подарок судьбы – живы! Еще большим счастьем было, когда прорвался звонок. Ирина плакала, услышав родные голоса. Она вспоминает, как в Мариуполе люди прятались в квартирах, в подвалах, жили в десяти в одной комнате.

Ирине удалось вырваться из города. Когда досталась своих, немного полегчало. В первый же день в магазине купила хлеб! Еще теплый, белоснежный батон. Бежала полем домой, разрывала этот батон... Он заменил любое самое желанное лакомство.

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А потом началась жизнь в оккупации. Пришедшие на украинскую землю люди устанавливали свои порядки. Приходили домой, искали знаки военных, украинские символы. Когда Ирина объясняла им, что она здесь из-за уничтоженного жилья в Мариуполе, отвечали: "Ну и что? Нам вас не жалко".

В настоящее время Ирина в Запорожье, на украинской территории. Она мечтает возвратиться домой. Женщина понимает, что город уже никогда не будет таким, как раньше. Но верит: мы отстроим его – и Мариуполь станет еще лучше, чем был. Ее полную историю вы найдете по ссылке.

История Ирины стала частью архива Музея "Голоса Мирных". Это самый большой в мире архив историй мирных жителей нашей страны, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст. Посол Музея Ирина Билык призывает всех делиться своими историями – для того, чтобы они были услышаны и не превратились в сухую статистику.

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