ОККО запустила чат-бот у Telegram: діючі АЗК, умови відпуску і наявність пального

Принцип роботи чат-боту такий самий, як і карти АЗК на сайті компанії. Завдяки чат-боту клієнти можуть побачити діючі АЗК по всій країні, ознайомитися з режимом роботи, асортиментом доступного пального на конкретному комплексі та умовами його відпуску.

Чат-бот ОККО у Telegram можна знайти за ім’ям – @OkkoFuelBot, а щоб побачити весь функціонал сервісу, треба натиснути кнопку Start. Варто лише не забути увімкнути на смартфоні геолокацію для коректної роботи боту та надання точних даних.

Реклама

Компанія ОККО продовжує працювати над тим, аби користувачі її сервісів мали змогу швидко дізнатися всю інформацію про роботу мережі, наявність пального. Нагадаємо, що карта на офіційному сайті ОККО в оперативному режимі також продовжує інформувати клієнтів про діючі АЗК. Аналогічну інформацію можна дізнатися також за телефоном Гарячої лінії – 0 800 501 101.