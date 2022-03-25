ОККО запустила чат-бот в Telegram: действующие АЗК, условия отпуска и наличие топлива

Принцип работы чат-бота такой же, как и карты АЗК на сайте компании. Благодаря чат-боту, клиенты могут увидеть действующие АЗК по всей стране, ознакомиться с режимом работы, ассортиментом доступного топлива на конкретном комплексе и условиями его отпуска.

Чат-бот ОККО в Telegram можно найти по имени – @OkkoFuelBot, а чтобы увидеть весь функционал сервиса, нужно нажать кнопку Start. Следует только не забыть включить на смартфоне геолокацию для корректной работы бота и предоставления точных данных.

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Компания ОККО продолжает работать над тем, чтобы пользователи ее сервисов могли быстро узнать всю информацию о работе сети, наличии топлива. Напомним, что карта на официальном сайте ОККО в оперативном режиме продолжает информировать клиентов о действующих АЗК. Аналогичную информацию можно узнать также по телефону Горячей линии – 0 800 501 101.