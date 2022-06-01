Як правильно підібрати бюстгальтер – основні помилки та інструкція

Що потрібно знати перед тим, як купувати бюстгальтер / Фото: Колаж: Сьогодні

Бюстгальтер, який добре сидить, може зробити більше, ніж просто допомогти вам гарно виглядати. Занадто великий, занадто малий або просто не підходить – це все може викликати біль у спині, свербіж шкіри та ваше роздратування. Цікаво, але 78% жінок все життя носять неправильний та незручний бра.

Зібрали поради, дотримання яких допоможе знайти ідеальний бюстгальтер незалежно від вашої форми чи розміру.

Помилки при підборі бра

Насамперед давайте розберемося, що не так з вашим бюстгальтером. Надягніть улюблений бра та погляньте уважно у дзеркало:

пояс бюстгальтера перетискає або впивається в тіло

пояс занадто вільний

груди в бра виглядають неприродно: вони ніби подвоєні, зливаються в одне ціле, не прилягають до чашок, чашки підстрибують при піднятті рук

каркас бра врізається в шкіру

утворюються складки у зоні пахв

бретелі бра втискаються в шкіру

При виборі бюстгальтера звертайте увагу на всі нюанси / Фото: Колаж: Сьогодні

Ці та інші поширені помилки зібрані на сайті сервісу українського бренду brabrabra, де можна також дізнатись, як уникати їх у мабутньому.

Якщо ви помітили хоч один з цих пунктів – ваш бра вам не підходить. Що робити?

Як правильно обрати бюстгальтер

Звучить неймовірно, але вибрати бюстгальтер, враховуючи особливості ваших грудей, можна навіть онлайн. Так, український бренд білизни brabrabra ще 5 років тому створив першу версію свого авторського методу – визначення індексу комфортної посадки. Їхню схему протестували понад 50 000 жінок. brabrabra запевняє, що комфортний бра можна підібрати для кожної.

Коли почалася війна, певно, жодна жінка не вдягла у довгу дорогу чи бомбосховище отой "ну трішки замалий, але такий гарний" бюстгальтер. Ні, ми всі хапали найзручніший, найулюбленіший варіант. Починаючи з березня ми отримали надзвичайно багато вдячних повідомлень від жінок, для яких цим обраним бюстгальтером став саме brabrabra. І ми дійсно раді, що завдяки нам, нашому професійному підбору жінкам було хоч трошки легше у цей час, – зазначають у brabrabra.

Експерти бренду зазначають: щоб правильно підібрати бюстгальтер, необхідно всього кілька етапів та близько 20 хвилин вашого часу.

Бюстгальтер – це не пута, яких ми швидше хочемо позбутися в кінці дня / Фото: instagram.com/brabrabra.ua

Необхідно зробити:

стандартні заміри по грудях та під грудьми,

врахувати особливості грудей: їхню форму, розташування та ширину основи грудей.

За цими даними брафітерки бренду визначать ваш персональний "індекс комофртної посадки" (ІКП), а саме розмір бра та набір найоптимальніших посадок.

Що треба знати під час вибору бра

У brabrabra запевняють, що завдяки методиці ІКП кожна жінка точно зможе знайти свій ідеальний бюстгальтер. Всього таких індексів у схемі бренду аж 64 і кожен включає від 2 до 16 форм бра. Після 20-хвилинної процедури клієнтка отримує персональні рекомендації щодо свого основного та "сестринських" розмірів бра, оптимальних посадок і форм, навіть матеріалів бра.

Ми працюємо на ринку України уже 18 років і з моменту створення схеми підбору ІКП у 2017 році постійно її вдосконалюємо. Вже понад 50 000 жінок пройшли цю процедуру в наших студіях чи онлайн – і саме вони, їхній фідбек та реальні примірки допомагають нам робити схему ще кращою та точнішою, – підкреслюють представники бренду.

Ви можете зареєструватися на безкоштовний онлайн-брафітинг або ж навчитися самостійно у спеціальному чат-боті бренду / Фото: instagram.com/brabrabra.ua

Де навчитись самостійно підбирати бра

У 2019 року українська компанія отримала авторські права на методику ІКП. Та експертки бренду не ховають її за сімома замками, а створили сервіс навчання жінок брафітингу.

Тобто або у студії бренду, або ж з консультантом онлайн прямо зараз можна визначити свій правильний розмір та модель бра, а головне – навчитися робити це самостійно.

На власні очі побачити результати визначення ІКП на дівчатах-моделях, зареєструватися на безкоштовний онлайн-брафітинг або ж пройти спрощену процедуру підбору самостійно у спеціальному чат-боті бренду.

Самі представники бренду зазначають, що навесні цього року попит на брафітинг серед клієнток значно зріс.