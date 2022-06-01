Как правильно подобрать бюстгальтер – основные ошибки и инструкция

Что нужно знать перед тем, как покупать бюстгальтер / Фото: Коллаж: Сегодня
Отлично сидящий бюстгальтер может сделать больше, чем просто помочь вам хорошо выглядеть. Слишком большой, слишком малый или просто не подходит – это все может вызвать боль в спине, кожный зуд и ваше раздражение. Интересно, но 78% женщин всю жизнь носят неправильный и неудобный бра.
Собрали советы, соблюдение которых поможет найти идеальный бюстгальтер независимо от вашей формы или размера.
Ошибки при подборе бра
Прежде всего давайте разберемся, что не так с вашим бюстгальтером. Наденьте любимый бра и внимательно посмотрите в зеркало:
- пояс бюстгальтера пережимает или впивается в тело
- пояс слишком свободен
- грудь в бра выглядит неестественно: она словно удвоена, сливается в одно целое, не прилегают к чашкам, чашки подпрыгивают при поднятии рук.
- каркас бра врезается в кожу
- образуются складки в зоне подмышек
- бретели бра вдавливаются в кожу
Эти и другие распространенные ошибки собраны на сайте сервиса украинского бренда brabrabra, где можно узнать, как избегать их в будущем.
Если вы заметили хоть один из этих пунктов – ваше бра вам не подходит. Что делать?
Как правильно выбрать бюстгальтер
Звучит невероятно, но выбрать бюстгальтер, учитывая особенности вашей груди, можно даже онлайн. Да, украинский бренд белья brabrabra еще 5 лет назад создал первую версию своего авторского метода - определение индекса комфортной посадки. Их схему протестировали более 50 000 женщин. brabrabra уверяют, что комфортное бра можно подобрать для каждой.
Когда началась война, вероятно, ни одна женщина не надела в долгую дорогу или бомбоубежище тот "ну немного маленький, но такой красивый" бюстгальтер. Нет, мы все хватали самый удобный, любимый вариант. Начиная с марта мы получили очень много благодарных сообщений от женщин, для которых этим избранным бюстгальтером стал brabrabra. И мы действительно рады, что благодаря нам, нашему профессиональному подбору женщинам было хоть немного легче в это время, – отмечают в brabrabra.
Эксперты бренда отмечают: чтобы правильно подобрать бюстгальтер, необходимо всего несколько этапов и около 20 минут вашего времени.
Необходимо сделать:
- стандартные замеры по груди и под грудью,
- учесть особенности груди: их форму, расположение и ширину основания груди.
По этим данным брафитерки бренда определят ваш персональный индекс комфортной посадки (ИКП), а именно размер бра и набор самых оптимальных посадок.
Что нужно знать при выборе бра
В brabrabra уверяют, что благодаря методике ИКП каждая женщина точно сможет найти свой идеальный бюстгальтер. Всего таких индексов в схеме бренда 64 и каждый включает от 2 до 16 форм бра. После 20-минутной процедуры клиентка получает персональные рекомендации относительно своего основного и "сестринских" размеров бра, оптимальных посадок и форм, даже материалов бра.
Мы работаем на рынке Украины уже 18 лет и с момента создания схемы подбора ИКП в 2017 году ее постоянно совершенствуем. Уже более 50 000 женщин прошли эту процедуру в наших студиях или онлайн – и именно они, их фидбек и реальные примерки помогают нам делать схему еще лучше и точнее, – подчеркивают представители бренда.
Где научиться самостоятельно подбирать бра
В 2019 году украинская компания получила авторские права на методику ИКП. Да, эксперты бренда не хранят ее за семью замками, а создали сервис обучения женщин брафитингу.
То есть либо в студии бренда, либо с консультантом онлайн прямо сейчас можно определить свой правильный размер и модель бра, а главное – научиться делать это самостоятельно.
Своими глазами увидеть результаты определения ИКП на девушках-моделях, зарегистрироваться на бесплатный онлайн-брафитинг или же пройти упрощенную процедуру подбора самостоятельно в специальном чат-боте бренда.
Сами представители бренда отмечают, что весной этого года спрос на брафитинг среди клиенток вырос.
Мы всегда предоставляли эту услугу во всех наших студиях, причем совершенно бесплатно. Сейчас женщин, которые от нее отказываются, стало намного меньше, что еще раз доказало нам – украинские женщины пересмотрели свое отношение к белью и собственному комфорту. И мы готовы обучать всех желающих, заботиться о них и дарить максимальный комфорт в любых условиях, – отмечают brabrabra.