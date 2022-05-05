Гуманітарна допомога Фастову: до міста направлено продукти першої необхідності

Гуманітарна допомога українцям / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фастів — одне із численних міст і населених пунктів на Київщині, що постраждали від обстрілів з боку агресора.

Фонд Ріната Ахметова направив мешканцям міста тисячу наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли:

Реклама

макаронні вироби;

згущене молоко;

борошно;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори з продуктами харчування від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 16,5 тисячі жителів Київщини. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.