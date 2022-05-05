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Гуманитарная помощь Фастову: в город направлены продукты первой необходимости

Сергей Пономаренко
5 мая, 12:23
Жители Фастова получили тысячу продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Гуманитарная помощь для украинцев / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фастов — один из многочисленных городов и населенных пунктов Киевской области, пострадавших от обстрелов со стороны агрессора.

Фонд Рината Ахметова направил жителям города тысячу наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли:

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  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

В целом наборы с продуктами питания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 16,5 тысячи жителей Киевщины. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.