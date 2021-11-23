Головний біль, втома та втрата пам'яті – як зупинити постковідних "далекобійників"

Головний біль, втома та втрата пам'яті – смтоми постковдних «дальнобійників» / Фото: Колаж: Сьогодні
Тест негативний, начебто, COVID-19 у минулому, але йдуть тижні – а людину продовжують мучити головний біль, запаморочення, підвищена збудливість. А ще погіршується пам'ять,стає тяжко дихати, людина швидко втомлюється.
Такий стан фахівці пов'язують із запальними процесами , які довго можуть продовжуватися в організмі. Що ж робити? українські медики вже вигадали схему реабілітації.
На сьогоднішній день є схема, яку навіть самі лікарі називають "дальнобійником", – каже заслужений Лікар України, кардіолог Андрій Витриховський, – це комплекс препаратів, які комплексно впливають на роботу внутрішніх органів, покращує роботу нервової системи, серцевого м'яза. Таке лікування проводиться переважно у стаціонарі.
Також ми писали, як не захворіти на пневмонію.