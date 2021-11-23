Головная боль, усталость и потеря памяти – как остановить постковидных "дальнобойщиков"

Головная боль, усталость и потеря памяти – смтомы постковдных «дальнобойщиков» / Фото: Коллаж: Сегодня

Тест отрицательный, казалось бы, COVID-19 в прошлом, но идут недели – а человека продолжают мучать головные боли, головокружение, повышенная возбудимость. А еще ухудшается память, становится тяжело дышать, человек быстро устает.

Врачи отмечают – чаще всего после перенесенного коронавируса страдают не только легкие, а сердечно-сосудистая и нервная система: таких пациентов, которые длительно не могут восстановиться, медики условно называют "постковидным дальнобойщиком".

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Такое состояние специалисты связывают с воспалительными процессами, которые долго могут продолжаться в организме. Что же делать? Украинские медики уже придумали схему реабилитации.

Андрей Вытриховский / Фото: https://www.facebook.com/andriy.vytryhovskiy

На сегодняшний день есть схема, которую даже сами врачи называют "дальнобойщиком",- говорит заслуженный Врач Украины, кардиолог Андрей Вытриховский,- это комплекс препаратов, которые комплексно влияют на работу внутренних органов, улучшает работу нервной системы, сердечной мышцы. Такое лечение проводится в основном в стационаре.

Врачи настоятельно советуют забыть о самолечении и обращаться к специалистам. Ведь именно специалист сможет подобрать действенную медикаментозную схему для восстановления функции нервной системы после коронавируса.

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