Фонд Ріната Ахметова створив довідник служб у справах дітей та сім’ї

Хто і де допомагає дітям: важливий довідник від Фонду Ріната Ахметова / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні
Через війну в Україні змінилися контактні дані представників служб у справах дітей, які відповідають за усиновлення, опіку або піклування, тимчасове влаштування та прийомне батьківство.
Фонд Ріната Ахметова вирішив допомогти потенційним усиновлювачам та опікунам швидко отримати пораду та допомогу фахівців. З цією метою у рамках програми "Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!" Фонд створив власний, корисний онлайн-довідник з актуальними контактними даними усіх обласних служб у справах дітей України.
З довідника по кожній області України ви дізнаєтеся:
- актуальні номери стаціонарних/мобільних телефонів/електронні адреси фахівців;
- які форми влаштування активні в області;
- які форми влаштування призупинено в області;
- телефон гарячої лінії, на яку можна звернутися з приводу роботи служби у справах дітей області.
Знайомство з довідником починається з даних по Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Вивчайте за посиланням. Слідкуйте за оновленнями – Фонд регулярно додаватиме дані про нові області!
Раніше "Сьогодні" писали, як працює гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" в Україні. Нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав до Києва чергову партію продуктових наборів.