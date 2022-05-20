Фонд Рината Ахметова создал справочник служб по делам детей и семьи

Кто и где помогает детям: важный справочник от Фонда Рината Ахметова / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня
Из-за войны в Украине изменились контактные данные представителей служб по делам детей, которые отвечают за усыновление, опеку или попечительство, временное устройство и приемное отцовство.
Фонд Рината Ахметова решил помочь потенциальным усыновителям и опекунам быстро получить совет и помощь специалистов. С этой целью в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" Фонд создал собственный, полезный онлайн-справочник с актуальными контактными данными всех областных служб по делам детей Украины.
Из справочника по каждой области Украины вы узнаете:
- актуальные номера стационарных/мобильных телефонов/электронные адреса специалистов;
- какие формы устройства активны в области;
- какие формы устройства приостановлены в области;
- телефон горячей линии, на которую можно обратиться по поводу работы службы по делам детей области.
Знакомство со справочником начинается с данных по Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областям. Узнайте подробности по ссылке. Следите за обновлениями – Фонд будет регулярно добавлять данные о новых областях!
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