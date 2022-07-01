Фонд Ріната Ахметова передав 4,4 тисячі продуктових наборів для переселенців, що оселилися на Дніпропетровщині

Гуманітарну допомогу доставлено переселенцям Новомосковського району

Війна докорінно змінила долю кожного мешканця України. Особливо сьогодні важко тим, хто був змушений покинути рідні домівки та поспіхом шукати прихисток якомога далі від зони активних бойових дій.

Днями для переселенців, які переїхали до Дніпропетровської області, Фонд Ріната Ахметова відправив чергову партію гуманітарної допомоги. Понад 4,4 тисячі продуктових наборів були доставлені для мешканців Новомосковського району.

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До складу наборів увійшли:

макаронні вироби;

цукор;

борошно;

сіль;

крупа;

консервована квасоля;

тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Дніпропетровщини понад 15 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".