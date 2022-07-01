Фонд Рината Ахметова передал 4,4 тысячи продуктовых наборов для переселенцев, поселившихся на Днепропетровщине

Гуманитарная помощь доставлена переселенцам Новомосковского района

Война коренным образом изменила судьбу каждого жителя Украины. Особенно сегодня трудно тем, кто был вынужден покинуть родные дома и спешно искать убежища как можно дальше от зоны активных боевых действий.

На днях для переселенцев, переехавших в Днепропетровскую область, Фонд Рината Ахметова отправил очередную партию гуманитарной помощи. Более 4,4 тысячи продуктовых наборов были доставлены для жителей Новомосковского района.

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В наборы вошли:

макаронные изделия;

сахар;

мука;

соль;

крупа;

консервированная фасоль;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

В общей сложности фонд уже передал жителям Днепропетровщины более 15 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".