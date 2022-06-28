Фонд Ріната Ахметова передав 1,2 тисячі продуктових наборів для переселенців у Оболонському районі столиці

Переселенці отримують гуманітарну допомогу у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ, як і багато інших міст нашої країни, і далі приймає переселенців із різних регіонів України. Тільки в столиці вже офіційно зареєструвалися понад 80 тисяч людей.

Для того, щоби підтримати внутрішньо переміщених осіб, Фонд Ріната Ахметова передав для них черговий гуманітарний вантаж. Понад 1,2 тисячі продуктових наборів були направлені до територіального центру соціального обслуговування Оболонського району.

Реклама

До складу наборів увійшли:

макаронні вироби;

згущене молоко;

борошно;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже передав до Києва понад 69 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

Реклама

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".