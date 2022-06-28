Фонд Рината Ахметова передал 1,2 тысячи продуктовых наборов для переселенцев в Оболонском районе столицы

Переселенцы получают гуманитарную помощь в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев, как и многие другие города нашей страны, продолжает принимать переселенцев из разных регионов Украины. Только в столице уже официально зарегистрировались более 80 тысяч человек.

Для того чтобы поддержать внутренне перемещенные лица, Фонд Рината Ахметова передал для них очередной гуманитарный груз. Более 1,2 тысяч продуктовых наборов были направлены в территориальный центр социального обслуживания Оболонского района.

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В состав наборов вошли:

макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже передал в Киев более 69 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".