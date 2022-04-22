Ще один регіон отримає необхідну допомогу – де українцям роздадуть гуманітарку

Де українцям видаватимуть продуктові набори / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова розширює географію гуманітарної допомоги. Вперше продуктові набори вирушили на Дніпропетровщину до міста Кам‘янське.

До складу наборів увійшли: макарони, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. Усього набори з продуктами першої необхідності від Фонду отримають 200 тисяч українців.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Допомога Київській області

Напередодні Фонд Ріната Ахметова направив 2 тисячі продуктових наборів жителям населених пунктів Київської області, які сильно постраждали від рук агресора.

Велика Димерка, Тарасівка, Мокрець і Бервиця отримали згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

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Мешканці цих населених пунктів Броварського район тижнями виживали без найнеобхідніших продуктів і тепер отримують всю необхідну допомогу. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

"Сьогодні" також писали, про онлайн-музей пам'яті "Голоса Мирних" та розповідали, як Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" рятують українців.