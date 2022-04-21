Дрони та тепловізор: український бізнес передав військову допомогу захисникам

Захисникам передали чергову партію військової допомоги / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

Майже два десятки дронів, тепловізор та прилад нічного бачення передала група Метінвест Ріната Ахметова Збройним силам України.

Відповідну допомогу отримають захисники на сході України. Запит на обладнання отримано від військових, що боронять Донецьку і Луганську області.

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За словами радника голови Київської обласної військової адміністрації Олега Матвієнка, бізнес оперативно зреагував на прохання місцевої влади.

"За декілька днів купили дрони, тепловізори, нічники. Передаємо це Збройним силам у Донецька та Луганську області, зранку вже буде на бойових позиціях", – розповів Матвієнко.

Тривала підтримка

Це не перша партія військової допомоги від Метінвесту. Компанія безоплатно виділить 900 тонн сталі, якої вистачить на виробництво близько 80 тис. бронежилетів для ЗСУ та тероборони. Ще 10 тис. бронежилетів придбано за кордоном у рамках закупівлі готових засобів захисту.

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Днями на фронт відправлено четвертий транш із 2700 бронежилетів та касок військовим київського та харківського напрямків. Сумарно військові отримали понад 4000 комплектів захисної амуніції.