Дроны и тепловизор: украинский бизнес передал военную помощь защитникам

Защитникам передали очередную партию военной помощи / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня
Около двух десятков дронов, тепловизор и прибор ночного видения передала группа Метинвест Рината Ахметова Вооруженным силам Украины.
Соответствующую помощь получат защитники на востоке Украины. Запрос на оборудование получен от военных, защищающих Донецкую и Луганскую области.
По словам советника главы Киевской областной военной администрации Олега Матвиенко, бизнес оперативно среагировал на просьбы местных властей.
"За несколько дней купили дроны, тепловизоры, ночники. Передаем это Вооруженным силам в Донецкой и Луганской области, с утра уже будет на боевых позициях", – рассказал Матвиенко.
Длительная поддержка
Это не первая партия военной помощи от Метинвеста. Компания бесплатно выделит 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тыс. бронежилетов для ВСУ и теробороны. Еще 10 тыс. бронежилетов приобретены за границей в рамках закупки готовых средств защиты.
На днях на фронт отправлен четвертый транш из 2700 бронежилетов и касок военным киевского и харьковского направлений. Суммарно военные получили более 4000 комплектов защитного снаряжения.