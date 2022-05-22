Дрони та прилади нічного бачення: українським військовим передали чергову допомогу

Це дуже важливе технічне оснащення для військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 60 дронів і 50 приладів нічного бачення з касками отримали українські сухопутні війська. Вартість обладнання — 10 мільйонів гривень, його закупила для бійців група "Метінвест" Ахметова та Новинського.

Самі військові кажуть, зараз дуже важливе технічне оснащення підрозділів.

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"Ми вдячні за допомогу, яку нам надали. Ця допомога дозволить нам забезпечити повітрянними очима найменші наші підрозділи на полі бою. Дуже важливо, щоб наш ворог не мав спокою вночі. І якраз оце обладнання для можливостей нічного ведення бою дуже важливе для наших хлопців на передовій", — каже Руслан Сухов, офіцер відділу експлуатаціі авіаційних систем сухопутних військ ЗСУ.

Військові зазначають, що ця допомога – не перша, яку вони отримують від "Метінвеста".

"Ми продовжуємо співпрацювати з цією компанією протягом багатьох років. Попереду ще будуть приходити безпілотніки, турнікети, засоби захисту", — розповідає радник глави Київської військової адміністрації Олег Матвієнко.

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Нагадаємо, за весь час війни "Метінвест2 направила на допомогу Україні та українцям вже понад 1,2 мільярда гривень. Це каски, бронежилети, тепловізори та медичне оснащення, автомобілі та пальне. Також компанія виділяє значні кошти на продукти харчування та облаштування для переселенців з гарячих точок України.