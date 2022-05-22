Дроны и приборы ночного видения: украинским военным передали очередную помощь

Это очень важное техническое оснащение для военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 60 дронов и 50 приборов ночного видения с касками получили украинские сухопутные войска. Стоимость оборудования – 10 миллионов гривен, его закупила для бойцов группа "Метинвест" Ахметова и Новинского.

Сами военные говорят, сейчас очень важно техническое оснащение подразделений.

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"Мы благодарны за помощь, которую нам оказали. Эта помощь позволит нам обеспечить воздушными глазами наименьшие наши подразделения на поле боя. Очень важно, чтобы наш враг не имел покоя ночью. И как раз это оборудование для возможностей ночного ведения боя очень важно для наших ребят на передовой", — говорит Руслан Сухов, офицер отдела эксплуатации авиационных систем сухопутных войск ВСУ.

Военные отмечают, что эта помощь — не первая, которую они получают от "Метинвеста".

"Мы продолжаем сотрудничать с этой компанией на протяжении многих лет. Впереди еще будут приходить беспилотники, турникеты, средства защиты", — рассказывает советник главы Киевской военной администрации Олег Матвиенко.

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Напомним, за все время войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,2 млрд гривен. Это каски, бронежилеты, тепловизоры и медицинское оборудование, автомобили и горючее. Также компания выделяет значительные средства на продукты питания и устройства для переселенцев из горячих точек Украины.