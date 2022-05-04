70 днів війни: скільки допомоги отримали українці за цей час

Кому допоміг Фонд Ріната Ахметова з початку війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного російського вторгнення до України пройшло вже 70 днів. У час, коли країна живе у стані війни, Фонд Ріната Ахметова зосередив ресурси на допомозі найвразливішим категоріям населення та тимчасово переміщеним особам.

За десять тижнів війни Фонд передав для жителів України більше 580 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і більше 145 тисяч продуктових наборів. Гуманітарна допомога від Фонду охопила 980 тисяч осіб.

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За цей час на гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова надійшло понад 20 тисяч звернень.

Важливим для Фонду є і надання психологічної підтримки: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи, у Львові відкрилася точка психологічної підтримки переселенців.

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Музей "Голоси Мирних"‎ Фонду Ріната Ахметова збирає наймасштабніший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України, починаючи з 2014 року. Тисячі людей вже довірили Музею свої історії.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.

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"Сьогодні" також писали про цинічну атаку ворога на працівників Авдіївського коксохіму і розповідали, як "Метінвест" допомагає евакуйованим маріупольцям.