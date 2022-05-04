70 дней войны: сколько помощи получили украинцы за это время

Кому помог Фонд Рината Ахметова с начала войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину прошло уже 70 дней. В то время, когда страна живет в состоянии войны, Фонд Рината Ахметова сосредоточил ресурсы на помощи наиболее уязвимым категориям населения и временно перемещенным лицам.
За десять недель войны Фонд передал жителям Украины более 580 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 145 тысяч продуктовых наборов. Гуманитарная помощь от Фонда охватила 980 тысяч человек.
За это время на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило свыше 20 тысяч обращений.
Важно для Фонда и оказание психологической поддержки: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для тех, кто эвакуировался из Мариуполя и Волновахи, во Львове открылась точка психологической поддержки переселенцев.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины, начиная с 2014 года. Тысячи людей уже доверили Музею свои истории.
Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.
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