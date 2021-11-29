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Телеканалы "Футбол 1/2/3" – официальные трансляторы торжественной церемонии "Золотой мяч"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
29 ноября, 13:52
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В понедельник своего хозяина узнает "Золотой мяч" 2021 года. На награду претендуют Лионель Месси и Роберт Левандовски. За трансляцией награды можно следить в прямом эфире
Сегодня вручат "Золотой мяч"
Сегодня вручат "Золотой мяч"

Сегодня, 29 ноября состоится главное событие в мире футбола – вручение самой престижной индивидуальной награды для футболиста. Текстовая онлайн трансляция вручения "Золотого мяча" на есть на нашем сайте.

После отмены премии в 2020 году легендарный "Золотой мяч" наконец получит своего хозяина, а официальным транслятором церемонии награждения станут телеканалы "Футбол 1/2/3" при поддержке компании Parimatch Ukraine.

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Лучшие футболисты мира наконец-то услышат вердикт 96 журналистов со всей планеты.

Предугадать, кто станет победителем, крайне сложно. За этот приз сразятся такие игроки, как Жоржиньо, Роберт Левандовски и Лионель Месси.

Каждый из них провел невероятный сезон: например, итальянец выиграл Лигу Чемпионов и ЕВРО 2020, поляк забил колоссальное количество мячей за мюнхенскую Баварию, а вот аргентинец завоевал Кубок Америки со своей сборной.

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Интригу подогревают футболисты, которые в течение года играли на высоком уровне: Н'голо Канте, Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Не следует забывать, что "Золотой мяч" получит и сильнейшая футболистка мира. Также "France Football" вручит награды лучшему молодому игроку до 21 года и лучшему голкиперу.

В общем, премия этого года обещает быть крайне интересной!

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Поэтому ожидайте прямую трансляцию "Золотого мяча" эксклюзивно на телеканале "Футбол 2" сегодня, 29 ноября в 20:30.

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29 ноября 1991. Известные чемпионы призвали проголосовать на Всеукраинском референдуме 1 декабря за независимую Украину.

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