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Телеканали "Футбол 1/2/3" – офіційні транслятори урочистої церемонії "Золотий м'яч"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
29 листопада, 13:52
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У понеділок свого господаря впізнає "Золотий м'яч" 2021 року. На нагороду претендують Ліонель Мессі та Роберт Левандовскі. За трансляцією нагороди можна стежити у прямому ефірі
Сьогодні вручать "Золотий м'яч"
Сьогодні вручать "Золотий м'яч"

Сьогодні, 29 листопада відбудеться головна подія у світі футболу – вручення найпрестижнішої індивідуальної відзнаки для футболіста. Текстова онлайн трансляція вручення "Золотого м'яча" є на нашому сайті.

Після скасування премії у 2020 році, легендарний "Золотий м'яч" нарешті отримає свого господаря, а офіційним транслятором церемонії нагородження стануть телеканали "Футбол 1/2/3" за підтримки компанії Parimatch Ukraine.

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Найкращі футболісти світу нарешті почують вердикт 96 журналістів з усієї планети.

Передбачити, хто стане переможцем, вкрай складно. За цей приз змагатимуться такі гравці, як Жоржиньйо, Роберт Левандовскі та Ліонель Мессі.

Кожен з них провів неймовірний сезон: наприклад, італієць виграв Лігу Чемпіонів та ЄВРО 2020, поляк забив колосальну кількість м’ячів за мюнхенську Баварію, а от аргентинець, завоював Кубок Америки зі своєю збірною.

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Інтригу підігрівають футболісти, які впродовж року, грали на високому рівні: Н'голо Канте, Карім Бензема та Кріштіану Роналду.

Не слід забувати що "Золотий м'яч" отримає і найсильніша футболістка світу. Також "France Football" вручить нагороди найкращому молодому гравцеві до 21 року та найкращому голкіперу.

Загалом, цьогорічна премія обіцяє бути вкрай цікавою!

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Тому чекайте пряму трансляцію "Золотого м'яча" ексклюзивно на телеканалі "Футбол 2" сьогодні, 29 листопада о 20:30.

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29 листопада 1991. Відомі чемпіони закликали проголосувати на Всеукраїнському референдумі 1 грудня за незалежну Україну.

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